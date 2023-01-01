Погоня за тремя зайцами
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Погоня за тремя зайцами

Погоня за тремя зайцами (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Погоня за тремя зайцами 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отдыхая в лесу, подруги становятся свидетелями убийства и заявляют в полицию. Преступник начинает охотиться за ними: одной присылает отравленный кофе, другой портит тормоза в машине, третью чуть не сбивает на дороге. Расследование приводит героинь в художественную галерею «Райский сад», где бандиты под багетами картин прячут ценности.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Погоня за тремя зайцами»

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