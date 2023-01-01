Биография

Ольга Красковская – российская актриса кино. Родилась в городе Санкт-Петербурге 13 июня 1997 года. С ранних лет проявляла интерес к творчеству, мечтала стать артисткой. Окончив школу, подала документы в санкт-петербургский Лицей искусств, куда была успешно зачислена. Свою первую роль Ольга Красковская исполнила еще в подростковые годы, появившись в телесериале «Защита свидетелей», вышедшем на экраны в 2011 году. Через три года снялась в картине «Старшая дочь», где юной актрисе досталась роль младшей сестры основной героини. Красковская пока не состоит в браке, детей не имеет. Не занятое работой и учебой время старается посвящать чтению и путешествиям. Первая популярность пришла к актрисе после съемок в сериале 2014 года «Линия Марты», в котором она сыграла одну из основных ролей. После появилась в таких картинах как «Прошу поверить мне на слово», «Убийство на троих», «Прости меня». Настоящую известность принес Ольге Красковской фильм «Достали!», где она исполнила ключевую роль – мятущегося подростка, пытающегося найти свое место во взрослой жизни. Всего к нынешнему времени в послужном списке актрисы более десятка ролей в кино. Сейчас продолжает активно сниматься, параллельно оканчивая учебу.