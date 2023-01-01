Биография

Кира Худолей — сценарист кино и телевидения. Родилась в Ленинграде 21 ноября 1968 года. Училась в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, но связала свою жизнь с драматургией. Написала пьесу в одном акте «Страсти по Иоганну». Сегодня фильмография Киры Худолей насчитывает более 50 работ. Ее дебют состоялся в 2007 году, когда она написала три серии для проекта «Сваха». Также является автором сценариев сериалов «Чужие дети», «Любовь и прочие глупости», «Сводная сестра», «Погоня за тремя зайцами», «Три лани на алмазной тропе», «Дом на краю леса», «Мышеловка на три персоны», «Журавль в небе», «Кабинет путешественника», «Цена ошибки».