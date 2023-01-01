WinkКира Худолей
Кира Худолей
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 21 ноября 1968 г. (56 лет)
Биография
Кира Худолей — сценарист кино и телевидения. Родилась в Ленинграде 21 ноября 1968 года. Училась в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, но связала свою жизнь с драматургией. Написала пьесу в одном акте «Страсти по Иоганну». Сегодня фильмография Киры Худолей насчитывает более 50 работ. Ее дебют состоялся в 2007 году, когда она написала три серии для проекта «Сваха». Также является автором сценариев сериалов «Чужие дети», «Любовь и прочие глупости», «Сводная сестра», «Погоня за тремя зайцами», «Три лани на алмазной тропе», «Дом на краю леса», «Мышеловка на три персоны», «Журавль в небе», «Кабинет путешественника», «Цена ошибки».
Фильмография
Сценарист
- 8.1
Кабинет путешественника2022
- 8.6
Нелюбимый мой2021Бесплатно
- 8.3
Я требую любви2017Бесплатно
- 9.1
Кто я2016Бесплатно
- 9.1
Городская рапсодия2016Бесплатно
- 8.4
Бежать нельзя погибнуть2015Бесплатно
- 9.0
Печенье с предсказанием2015Бесплатно
- 8.6
Последняя жертва Анны2015Бесплатно
- 8.4
Бариста2015Бесплатно
- 8.8
Вопреки всему2014Бесплатно
- 8.8
Слепой расчет2014Бесплатно
- 9.1
Разорванные нити2014
- 8.9
Сон как жизнь2014Бесплатно
- 8.5
Хочу замуж2013, 93 минБесплатно
- 9.1
Сводная сестра2013Бесплатно
- 7.9
Любовь и прочие глупости2010