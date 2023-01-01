Цена ошибки
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Цена ошибки
2021, Цена ошибки 1 сезон
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Цена ошибки (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни Ольги, выдающегося детского нейрохирурга, начинают происходить странные вещи. Кажется, сама судьба ополчилась против нее: она узнает об измене мужа с молодой домработницей, которая к тому же беременна, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, репутация ее рушится... Единственным человеком, подставившим плечо и всерьез поддерживающим ее, оказывается Николай – он делает ремонт в квартире Ольги и ведет себя, как настоящий мужчина. Героиня, сама того не ожидая, влюбляется в него... Но, как выясняется, Николай оказался в жизни Ольги неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.

Что скрывает Николай и зачем он проник в дом Ольги? Сможет ли сердце подсказать Ольге правду и сумеет ли она распутать клубок интриг?

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

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Актёры и съёмочная группа сериала «Цена ошибки»