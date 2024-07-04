В жизни Ольги, выдающегося детского нейрохирурга, начинают происходить странные вещи. Кажется, сама судьба ополчилась против нее: она узнает об измене мужа с молодой домработницей, которая к тому же беременна, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, репутация ее рушится... Единственным человеком, подставившим плечо и всерьез поддерживающим ее, оказывается Николай – он делает ремонт в квартире Ольги и ведет себя, как настоящий мужчина. Героиня, сама того не ожидая, влюбляется в него... Но, как выясняется, Николай оказался в жизни Ольги неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.



Что скрывает Николай и зачем он проник в дом Ольги? Сможет ли сердце подсказать Ольге правду и сумеет ли она распутать клубок интриг?

