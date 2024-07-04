WinkСериалыЦена ошибки1-й сезон1-я серия
9.12021, Цена ошибки. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Цена ошибки (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
В жизни Ольги, выдающегося детского нейрохирурга, начинают происходить странные вещи. Кажется, сама судьба ополчилась против нее: она узнает об измене мужа с молодой домработницей, которая к тому же беременна, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, репутация ее рушится... Единственным человеком, подставившим плечо и всерьез поддерживающим ее, оказывается Николай – он делает ремонт в квартире Ольги и ведет себя, как настоящий мужчина. Героиня, сама того не ожидая, влюбляется в него... Но, как выясняется, Николай оказался в жизни Ольги неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.
Что скрывает Николай и зачем он проник в дом Ольги? Сможет ли сердце подсказать Ольге правду и сумеет ли она распутать клубок интриг?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- ДПАктёр
Денис
Портнов
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- РПАктёр
Роман
Перелыгин
- АКАктёр
Александр
Кудренко
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ЕЛАктриса
Евгения
Лыкова
- АЗАктёр
Андрей
Зайцев
- МСАктёр
Маша
Срогович
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- Сценарист
Кира
Худолей
- Сценарист
Ася
Гусева
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ССПродюсер
Сергей
Серебряный
- АБХудожница
Анна
Бобченок
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин