Цена ошибки. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Цена ошибки
1-й сезон
1-я серия
9.12021, Цена ошибки. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+

Цена ошибки (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни Ольги, выдающегося детского нейрохирурга, начинают происходить странные вещи. Кажется, сама судьба ополчилась против нее: она узнает об измене мужа с молодой домработницей, которая к тому же беременна, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, репутация ее рушится... Единственным человеком, подставившим плечо и всерьез поддерживающим ее, оказывается Николай – он делает ремонт в квартире Ольги и ведет себя, как настоящий мужчина. Героиня, сама того не ожидая, влюбляется в него... Но, как выясняется, Николай оказался в жизни Ольги неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.

Что скрывает Николай и зачем он проник в дом Ольги? Сможет ли сердце подсказать Ольге правду и сумеет ли она распутать клубок интриг?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цена ошибки»