Биография

Ася Гусева — сценарист кино и телевидения. Родилась в Москве 7 сентября 1972 года. Ася окончила Литературный институт имени Горького, после чего стала издавать авторский альманах «Другие берега». Работала копирайтером и журналистом в изданиях «Витамакс», «Натуральная медицина», «Здоровье», «Крестьянка», «Накануне». Также была редактором знаменитого телешоу «Умники и умницы». Пробовала свои силы как режиссер, сняв документальный фильм «Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег». Сегодня в фильмографии Аси Гусевой более 25 работ. Она написала сценарии таких сериалов, как «Чужие дети», «Принц Сибири», «Синичка 4», «Лучше, чем люди», «Цена ошибки», «Любить врага», «Сжигая за собой мосты», «Все к лучшему», «Кулагин и партнеры», «Селфи на память».