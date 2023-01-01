Серая мышь
Wink
Сериалы
Серая мышь
8.32023, Серая мышь 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Серая мышь (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

В жизни Юли наступают сложные времена – помимо проблем на работе, выяснилось, что муж Гена завел любовницу. Юля в отчаянии: накануне 20-летнего юбилея совместной жизни она ощутила себя серой мышью, ровным счетом никому не нужной.
Как поднять самооценку женщины в такой ситуации? Только романом с новым мужчиной! Мама Юли понимает, что ситуацию надо спасать и просит своего сотрудника приударить за дочерью. Однако это приводит к плачевным результатам: Юля все узнает, и ее самооценка падает ниже нуля. В состоянии полной безысходности она оказывается в кресле у стилиста, который поспорил со своей клиенткой, что из любой женщины сделает красавицу. Так и происходит – Юля выходит из салона преображенной, а главное – уверенной, что за себя надо сражаться.

Все сезоны сериала Серая мышь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Серая мышь»

Всё