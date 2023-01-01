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Серая мышь (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
В жизни Юли наступают сложные времена – помимо проблем на работе, выяснилось, что муж Гена завел любовницу. Юля в отчаянии: накануне 20-летнего юбилея совместной жизни она ощутила себя серой мышью, ровным счетом ником�у не нужной.
Как поднять самооценку женщины в такой ситуации? Только романом с новым мужчиной! Мама Юли понимает, что ситуацию надо спасать и просит своего сотрудника приударить за дочерью. Однако это приводит к плачевным результатам: Юля все узнает, и ее самооценка падает ниже нуля. В состоянии полной безысходности она оказывается в кресле у стилиста, который поспорил со своей клиенткой, что из любой женщины сделает красавицу. Так и происходит – Юля выходит из салона преображенной, а главное – уверенной, что за себя надо сражаться.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Актриса
Наталья
Селиверстова
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- ДПАктёр
Дмитрий
Павленко
- КЗАктриса
Ксения
Золотухина
- ЕААктриса
Елизавета
Аверьянова
- Актриса
Евгения
Бордзиловская
- ТЯАктёр
Тимофей
Якомульский
- ЯААктёр
Ярослав
Ахматьянов
- ВПАктриса
Виктория
Попугаева
- ЕБАктриса
Елена
Брыткова
- ИПСценарист
Ирина
Путятина
- Сценарист
Ася
Гусева
- Сценарист
Кира
Худолей
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Вика
Шахназарова
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ФЧКомпозитор
Филипп
Чернов