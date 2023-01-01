Серая мышь (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

В жизни Юли наступают сложные времена – помимо проблем на работе, выяснилось, что муж Гена завел любовницу. Юля в отчаянии: накануне 20-летнего юбилея совместной жизни она ощутила себя серой мышью, ровным счетом ником�у не нужной.

Как поднять самооценку женщины в такой ситуации? Только романом с новым мужчиной! Мама Юли понимает, что ситуацию надо спасать и просит своего сотрудника приударить за дочерью. Однако это приводит к плачевным результатам: Юля все узнает, и ее самооценка падает ниже нуля. В состоянии полной безысходности она оказывается в кресле у стилиста, который поспорил со своей клиенткой, что из любой женщины сделает красавицу. Так и происходит – Юля выходит из салона преображенной, а главное – уверенной, что за себя надо сражаться.



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