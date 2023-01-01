WinkСериалыСерая мышь1-й сезон3-я серия
8.32023, Серая мышь. Серия 3
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Серая мышь (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сюжет
В жизни Юли наступают сложные времена. Помимо проблем на работе, выясняется, что муж Гена завел любовницу. Юля в отчаянии: накануне юбилея совместной жизни она ощущает себя никому не нужной серой мышью. Как поднять самооценку в такой ситуации? Только романом с новым мужчиной.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Актриса
Наталья
Селиверстова
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- ДПАктёр
Дмитрий
Павленко
- КЗАктриса
Ксения
Золотухина
- ЕААктриса
Елизавета
Аверьянова
- Актриса
Евгения
Борд�зиловская
- ТЯАктёр
Тимофей
Якомульский
- ЯААктёр
Ярослав
Ахматьянов
- ВПАктриса
Виктория
Попугаева
- ЕБАктриса
Елена
Брыткова
- ИПСценарист
Ирина
Путятина
- Сценарист
Ася
Гусева
- Сценарист
Кира
Худолей
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босо�ва
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Вика
Шахназарова
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ФЧКомпозитор
Филипп
Чернов