Серая мышь. Серия 3
Wink
Сериалы
Серая мышь
1-й сезон
3-я серия
8.32023, Серая мышь. Серия 3
Мелодрамы18+

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Серая мышь (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В жизни Юли наступают сложные времена. Помимо проблем на работе, выясняется, что муж Гена завел любовницу. Юля в отчаянии: накануне юбилея совместной жизни она ощущает себя никому не нужной серой мышью. Как поднять самооценку в такой ситуации? Только романом с новым мужчиной.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Серая мышь»