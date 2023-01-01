Биография

Наталья Селиверстова — актриса театра и кино. Родилась 17 июля 1971 года. Обучалась в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Табакова. Получив диплом, в 1994 году была принята в труппу Московского театра имени Ермоловой, где играла в спектаклях «Мещанская свадьба», «Балы и страсти Петербурга», «Бешеные деньги», «Танго». Дебютным фильмом Натальи Селиверстовой стала мелодрама «Дюба-дюба» 1992 года. Наиболее известными проектами с участием актрисы являются многосерийные ленты «Библиотекарь», «Оффлайн», «Триггер», «Скорая помощь», «Между нами девочками», «Сваты».