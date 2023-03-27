Серая мышь. Серия 1
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Серая мышь
1-й сезон
1-я серия
8.52023, Серая мышь. Серия 1
Мелодрама18+
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Серая мышь (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни Юли наступают сложные времена. Помимо проблем на работе, выясняется, что муж Гена завел любовницу. Юля в отчаянии: накануне юбилея совместной жизни она ощущает себя никому не нужной серой мышью. Как поднять самооценку в такой ситуации? Только романом с новым мужчиной.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Серая мышь»