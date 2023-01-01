Биография

Карен Захаров — режиссер и сценарист. Родился в Ташкенте 21 июня 1976 года. В возрасте 20 лет устроился в компанию «Оренбург», а спустя два года перешел на телеканал MTV. Снимал документальные картины из серии «Антология юмора», являлся режиссером монтажа «Пепси-чарта», ставил программы «Человек и закон», «Документальный детектив», «Здоровье» в телецентре «Останкино». Сегодня в фильмографии Карена Захарова — более 45 работ, его первым большим творческим проектом стала мелодрама «Не родись красивой», которая шла на СТС. Также режиссировал сериалы «Люба, дети и завод…», «Атлантида», «Папины дочки», «Ранетки», «Я лечу», «Последний аккорд», «Опекун», «Цена прошлого», «Стройбатя», «Ее секрет».