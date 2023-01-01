Баба Яга спасает мир (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Захватывающая сказка «Баба Яга спасает мир» — фильм от режиссера «Артек. Большое путешествие», в которой школьник, не верящий в волшебство, оказывается втянут в древнее противостояние Бабы Яги и Кощея.



Когда-то лесная ведьма Баба Яга стала важной союзницей для Ивана-царевича в борьбе с коварным Кощеем. Чтобы спасти мир людей от опасной магии, она воздвигла невидимый барьер вокруг сказочного леса, через который не может проникнуть ни одна душа. В наше время школьник Сенька, скептически относящийся к сказкам своей бабушки, желает сделать доброе дело и выследить вора, обокравшего магазин. Сам того не подозревая, он оказывается посреди сказочного леса и знакомится с его удивительными обитателями, среди которых и Яга. Ведьма понимает, что ее барьер истощился, а чтобы обратить этот процесс, нужен цветок, который можно найти только в мире людей.



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