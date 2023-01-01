Баба Яга спасает мир (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Захватывающая сказка «Баба Яга спасает мир» — фильм от режиссера «Артек. Большое путешествие», в которой школьник, не верящий в волшебство, оказывается втянут в древнее противостояние Бабы Яги и Кощея.
Когда-то лесная ведьма Баба Яга стала важной союзницей для Ивана-царевича в борьбе с коварным Кощеем. Чтобы спасти мир людей от опасной магии, она воздвигла невидимый барьер вокруг сказочного леса, через который не может проникнуть ни одна душа. В наше время школьник Сенька, скептически относящийся к сказкам своей бабушки, желает сделать доброе дело и выследить вора, обокравшего магазин. Сам того не подозревая, он оказывается посреди сказочного леса и знакомится с его удивительными обитателями, среди которых и Яга. Ведьма понимает, что ее барьер истощился, а чтобы обратить этот процесс, нужен цветок, который можно найти только в мире людей.
Впереди у Сеньки и Яги много забавных приключений и встреча с самим Кощеем, а увидеть все это поможет «Баба Яга спасает мир» — фильм 2023 года смотреть онлайн на Wink можно уже сейчас.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- АИАктёр
Александр
Ильин
- СКАктёр
Савелий
Кудряшов
- Актёр
Марат
Башаров
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- Актёр
Ян
Цапник
- ЮНСценарист
Юрий
Ненев
- Сценарист
Карен
Захаров
- ААСценарист
Армен
Ананикян
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- АМПродюсер
Александр
Морозов
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- АОПродюсер
Ара
Оганесян
- МБПродюсер
Мария
Болдырева
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ОЕОператор
Олег
Ефремов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев