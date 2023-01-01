Биография

Алексей Дмитриев — актер театра и кино. Родился в Ярославле 17 октября 1976 года. В юности Алексей занимался гандболом и получил звание КМС, но из-за тяжелой травмы ушел из спорта. Окончив в 2000 году Ярославский театральный институт, начал играть на сцене Ярославского Камерного Театра. Алексей Дмитриев дебютировал на экране в 2004 году, и на сегодня в его портфолио уже более 126 проектов. Многим зрителям запомнились роли актера в криминальном детективе «Виола Тараканова», боевике «Живая мина», комедии «Каникулы строгого режима», семейной комедии «Новогодний переполох», драме «Волчье солнце». Наиболее популярные ленты с Дмитриевым: «Брестская крепость», «Палач», «Эпидемия», «Чужая дочь». В 2023 году онлайн-сервис more.tv представил городское фэнтези «Библиотекарь», где актер сыграл одного из членов Широнинской читальни.