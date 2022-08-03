Фильм Бабки (2021)
О фильме
«Бабки» — драмеди о недовольной пенсионерке, которая попала в беду и решилась на радикальные меры. Звезда хита «Папины дочки. Новые» Ольга Волкова в роли хозяйки борделя.
Евгения Васильевна — пожилая дама с тяжелым характером, которая вечно всем недовольна. Увы, жизнь продолжает испытывать ее терпение: сначала у нее крадут пенсию, а затем спокойствие нарушает внезапно нагрянувший ОМОН. В результате полицейской операции в подъезде старушки был разоблачен бордель, и его владельцы обратились за компенсацией именно к Евгении Васильевне. Узнав, что у одинокой женщины нет таких денег, они предлагают неожиданное решение — превратить квартиру пенсионерки в новый центр разврата. И вот пожилая дама против своей воли становится хозяйкой дома терпимости.
Интересно увидеть пенсионерку в роли сутенерши? Начинайте смотреть фильм «Бабки» — онлайн бесплатно драмеди ждет вас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- НВРежиссёр
Никита
Владимиров
- Актриса
Ольга
Волкова
- АААктриса
Анна
Алексахина
- АВАктриса
Александра
Велескевич
- ДБАктриса
Дарья
Белоусова
- СМАктёр
Сергей
Мигицко
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- ВМАктёр
Владимир
Моташнёв
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- ВВАктриса
Варвара
Владимирова
- АТСценарист
Андрей
Таратухин
- ЮКСценарист
Юлия
Крутова
- НМСценарист
Наталия
Милашкина
- Продюсер
Дмитрий
Давиденко
- НВПродюсер
Никита
Владимиров
- ТАПродюсер
Тельман
Акавов
- Художница
Виктория
Игумнова
- РВМонтажёр
Роман
Воробьев
- АБКомпозитор
Андрей
Борисов
- РЛКомпозитор
Руслан
Лепатов