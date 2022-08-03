Фильм Бабки (2021)

«Бабки» — драмеди о недовольной пенсионерке, которая попала в беду и решилась на радикальные меры. Звезда хита «Папины дочки. Новые» Ольга Волкова в роли хозяйки борделя.



Евгения Васильевна — пожилая дама с тяжелым характером, которая вечно всем недовольна. Увы, жизнь продолжает испытывать ее терпение: сначала у нее крадут пенсию, а затем спокойствие нарушает внезапно нагрянувший ОМОН. В результате полицейской операции в подъезде старушки был разоблачен бордель, и его владельцы обратились за компенсацией именно к Евгении Васильевне. Узнав, что у одинокой женщины нет таких денег, они предлагают неожиданное решение — превратить квартиру пенсионерки в новый центр разврата. И вот пожилая дама против своей воли становится хозяйкой дома терпимости.



Интересно увидеть пенсионерку в роли сутенерши?


