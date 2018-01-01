Wink
Бабки
Актёры и съёмочная группа фильма «Бабки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабки»

Режиссёры

Никита Владимиров

Режиссёр

Актёры

Ольга Волкова

АктрисаЖеня
Анна Алексахина

АктрисаМила
Александра Велескевич

АктрисаЛиза
Дарья Белоусова

АктрисаСвета
Сергей Мигицко

АктёрЛёва-спортсмен
Алексей Золотовицкий

Актёручастковый
Алексей Дмитриев

АктёрАлексей
Владимир Моташнёв

АктёрБоря
Агриппина Стеклова

АктрисаРаиса
Варвара Владимирова

Актрисапроститутка

Сценаристы

Андрей Таратухин

Сценарист
Юлия Крутова

Сценарист
Наталия Милашкина

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Давиденко

Продюсер
Никита Владимиров

Продюсер
Тельман Акавов

Продюсер

Художники

Виктория Игумнова

Художница

Монтажёры

Роман Воробьев

Монтажёр

Композиторы

Андрей Борисов

Композитор
Руслан Лепатов

Композитор