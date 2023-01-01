Биография

Агриппина Стеклова – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Краснодаре 15 февраля 1973 года. Является обладательницей почетного звания заслуженной артистки РФ. Выросла будущая актриса в творческой семье, с детства интересовалась театром. Окончив школу, перебралась в Москву и поступила в ГИТИС. После вуза работала в труппе театра «Сатирикон». В кино свою первую роль Агриппина Стеклова сыграла еще подростком – снялась в картине «Транти-Ванти», вышедшей на экраны в 1989 году. Однако по-настоящему востребованной в кино актриса стала уже в двухтысячные годы, до этого исполнив всего несколько небольших киноролей. Агриппина Стеклова замужем во второй раз, за актером Владимиром Большовым. Супруги вместе воспитывают сына и дочь от своих первых браков. Настоящую популярность принес Агриппине Стекловой фильм «Охота на изюбря», вышедший в 2005 году, где она исполнила одну из главных ролей. После были такие известные проекты, как «Жила-была одна баба», «Географ глобус пропил», «Клинч», «День выборов – 2». Также за свою карьеру сыграла более десятка ролей в театре, награждена премиями «Чайка» и «Звезда театрала». Кроме того, является лауреатом премии Станиславского. На данный момент актриса продолжает активно сниматься и играть на театральной сцене.