По щучьему велению (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сказочный блокбастер о волшебной щуке и исполнении желаний.



Деревенский паренек Емеля, не привыкший перетруждаться, вместо того, чтобы помогать отцу, проводит дни у проруби в ожида�нии улова. Однажды на его удочку попадается щука — да не простая. Обернувшись Василисой Премудрой, она начинает исполнять все приказания нового хозяина. Потратив два желания на ерунду, Емеля понимает, что на самом деле хочет жениться на царской дочке. Правда, придется постараться: хоть щука ему и помогает, желание в запасе всего одно, и теперь ему самому придется добиваться руки царевны. А на этом пути ох как много препятствий — встреча с Кощеем, путешествие в подводное царство и заморский жених-конкурент...



Найдет ли Емеля свою суженую и чем закончатся его невероятные приключения в мире сказок? Никита Кологривый, Мила Ершова, Юрий Колокольников и другие в волшебной комедии «По щучьему велению» — фильм 2023 смотреть онлайн скоро будет можно на платформе Wink!



По щучьему велению смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.