По щучьему велению (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сказочный блокбастер о волшебной щуке и исполнении желаний.
Деревенский паренек Емеля, не привыкший перетруждаться, вместо того, чтобы помогать отцу, проводит дни у проруби в ожида�нии улова. Однажды на его удочку попадается щука — да не простая. Обернувшись Василисой Премудрой, она начинает исполнять все приказания нового хозяина. Потратив два желания на ерунду, Емеля понимает, что на самом деле хочет жениться на царской дочке. Правда, придется постараться: хоть щука ему и помогает, желание в запасе всего одно, и теперь ему самому придется добиваться руки царевны. А на этом пути ох как много препятствий — встреча с Кощеем, путешествие в подводное царство и заморский жених-конкурент...
Найдет ли Емеля свою суженую и чем закончатся его невероятные приключения в мире сказок? Никита Кологривый, Мила Ершова, Юрий Колокольников и другие в волшебной комедии «По щучьему велению» — фильм 2023 смотреть онлайн скоро будет можно на платформе Wink!
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СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Войтинский
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Мила
Ершова
- Актриса
Алина
Алексеева
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- Актёр
Сергей
Бурунов
- ТМАктёр
Тимофей
Меренков
- ВРАктриса
Валерия
Рустамова
- ААСценарист
Александр
Архипов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ОМХудожница
Ольга
Михайлова
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- СНМонтажёр
Сергей
Нестеров
- ВБОператор
Владимир
Башта
- СЛКомпозитор
Сергей
Луран