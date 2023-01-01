Биография

Александр Войтинский — режиссер, продюсер, композитор. Получил премию MTV Russia. Родился в 1961 году. По образованию Александр Войтинский экономист. Телерекламой начал заниматься в 1989 году. Сочинил музыку для нескольких сотен рекламных роликов. В 2001 году создал поп-группу «Звери». Видеоклип одной из песен группы получил приз телеканала МТВ Россия. В 2008 вошел в состав кинокомпании «Базилевс» и вскоре приступил к съемкам приключенческой картины «Черная молния» в качестве режиссера, актера и композитора. Войтинский в роли алкоголика вполне убедителен, иронизировали критики. Лента дала хорошие кассовые сборы, благодаря чему увлечение экономиста кинобизнесом продолжилось. Еще больший финансовый успех ждал ленту «Елки» 2010 года. На съемках фильма Войтинский работал режиссером избранных им сюжетов. Имея опыт режиссуры и продюсирования, основал собственную компанию «Молния Пикчерс». В 2012-м снял приключенческую комедию «Джунгли», высоко оцененную зрителем. Еще более теплую реакцию публики и прессы получила лента 2015 года «Призрак». Менее удачным оказался фильм 2016 года «Дед Мороз. Битва магов». Сейчас режиссер снимает криминальный сериал «Метод-2».