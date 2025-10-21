Яга на нашу голову (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Чтобы вернуть волшебную ступу, Яге придется освоить непривычную роль няни. Российский фильм «Яга на нашу голову» 2025 года — озорное семейное фэнтези с Юрием Колокольниковым и Светланой Ходченковой от создателя «По щучьему велению» и «Огнива».
В центре сюжета — десятилетний Петя, который чувствует себя одиноким из-за постоянных забот родителей. Появление новой няни становится для мальчика началом невероятного приключения. Странная, немного пугающая, но все же обаятельная женщина вскоре раскрывает ему свою тайну: она — Яга, легендарная волшебница, лишенная ступы и вынужденная скрываться среди людей. Теперь перед героями стоит задача: Петя помогает Яге восстановить магические силы, а она, в свою очередь, учит его главному — как справляться с жизненными трудностями и преодолевать любые препятствия.
Смотреть фильм «Яга на нашу голову» онлайн в хорошем качестве можно на сервисе Wink. Эта уютная новогодняя сказка подарит вам праздничное настроение и напомнит, что даже в самых неожиданных ситуациях можно найти доброту и дружбу.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Войтинский
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Юрий
Колокольников
- ДПАктёр
Денис
Прытков
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- Актёр
Максим
Лагашкин
- ФКАктёр
Феодор
Кирсанов
- ВААктриса
Виолетта
Антонова
- ИРАктриса
Ирина
Романова
- КМСценарист
Ксения
Миронова
- МЗСценарист
Мария
Зиновьева
- КМПродюсер
Ксения
Миронова
- АСПродюсер
Алла
Собецки
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кетов
- ИКПродюсер
Игорь
Капустин
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- СНМонтажёр
Сергей
Нестеров
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- СЛКомпозитор
Сергей
Луран