Яга на нашу голову (фильм, 2025) смотреть онлайн

Чтобы вернуть волшебную ступу, Яге придется освоить непривычную роль няни. Российский фильм «Яга на нашу голову» 2025 года — озорное семейное фэнтези с Юрием Колокольниковым и Светланой Ходченковой от создателя «По щучьему велению» и «Огнива».



В центре сюжета — десятилетний Петя, который чувствует себя одиноким из-за постоянных забот родителей. Появление новой няни становится для мальчика началом невероятного приключения. Странная, немного пугающая, но все же обаятельная женщина вскоре раскрывает ему свою тайну: она — Яга, легендарная волшебница, лишенная ступы и вынужденная скрываться среди людей. Теперь перед героями стоит задача: Петя помогает Яге восстановить магические силы, а она, в свою очередь, учит его главному — как справляться с жизненными трудностями и преодолевать любые препятствия.



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