Хит (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

«Хит» — документальный проект от Wink Originals, посвященный музыке. Он расскажет, почему песни становятся хитами и как музыка способна влиять на целые эпохи.



В проекте приняли участие Ваня Дмитриенко, Шура, IOWA, FEDUK, Юлия Савичева, Валерия, Федор Бондарчук и многие другие. Зрители увидят, как создавались клипы, оценят архивные записи со съемок, услышат первые версии хитов. Создатели сериала расскажут об истории попсы в формате пятилеток, а в конце сериала запишут небольшой альбом с самыми громкими хитами за всю историю российской эстрады: хиты 90-х и не только уже ждут вас.



Как развивалась популярная музыка в России с начала 90-х? Вспоминайте лучшие хиты вместе с участниками сериала! Приглашаем смотреть документальный проект «Хит» в онлайн-кинотеатре Wink!



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