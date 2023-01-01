Хит (Сериал 2024 год) смотреть онлайн
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Сюжет
«Хит» — документальный проект от Wink Originals, посвященный музыке. Он расскажет, почему песни становятся хитами и как музыка способна влиять на целые эпохи.
В проекте приняли участие Ваня Дмитриенко, Шура, IOWA, FEDUK, Юлия Савичева, Валерия, Федор Бондарчук и многие другие. Зрители увидят, как создавались клипы, оценят архивные записи со съемок, услышат первые версии хитов. Создатели сериала расскажут об истории попсы в формате пятилеток, а в конце сериала запишут небольшой альбом с самыми громкими хитами за всю историю российской эстрады: хиты 90-х и не только уже ждут вас.
Как развивалась популярная музыка в России с начала 90-х? Вспоминайте лучшие хиты вместе с участниками сериала! Приглашаем смотреть документальный проект «Хит» в онлайн-кинотеатре Wink!
Все сезоны сериала Хит смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- Режиссёр
Родион
Чепель
- Режиссёр
Дилия
Альшина
- ААРежиссёр
Андрей
Ананин
- ВАРежиссёр
Владислав
Ананьев
- Актриса
Тося
Чайкина
- Актёр
Шура
- Актёр
Ваня
Дмитриенко
- Актёр
Юрий
Аксюта
- Актёр
FEDUK
- Актёр
Дмитрий
Маликов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Иосиф
Пригожин
- Актёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Дмитрий
Гройсма�н
- Актриса
Юлия
Савичева
- Актриса
Татьяна
Буланова
- Актёр
Александр
Толмацкий
- Актриса
Яна
Чурикова
- Актриса
Лена
Катина
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Богдан
Титомир
- Актёр
Виктор
Рыбин
- Актёр
Леонид
Бурлаков
- Актёр
Александр
Войтинский
- ЗЧСценарист
Захар
Чавкин
- КАСценарист
Кирилл
Ашумов
- ОКСценарист
Олег
Кармунин
- МНСценарист
Максим
Никольский
- АССценари�ст
Армен
Степанян
- АНСценарист
Антон
Никонов
- АКСценарист
Алексей
Кобылков
- Продю�сер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- НКПродюсер
Никита
Кватания
- ПГПродюсер
Полина
Гассельблат
- МДПродюсер
Максим
Добромыслов
- ДАПродюсер
Дмитрий
Ашман
- ЛТПродюсер
Лев
Трофимов
- КБК�омпозитор
Кирилл
Бородулев
- ВВЗвукорежиссёр
Владислав
Вдовин