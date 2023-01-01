Хит
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8.42024, Хит 1 сезон
Документальные16+
От «Комбинации» до Вани Дмитриенко: документальный проект о том, как развивалась поп-музыка в России последние 30 лет

Хит (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Хит» — документальный проект от Wink Originals, посвященный музыке. Он расскажет, почему песни становятся хитами и как музыка способна влиять на целые эпохи.

В проекте приняли участие Ваня Дмитриенко, Шура, IOWA, FEDUK, Юлия Савичева, Валерия, Федор Бондарчук и многие другие. Зрители увидят, как создавались клипы, оценят архивные записи со съемок, услышат первые версии хитов. Создатели сериала расскажут об истории попсы в формате пятилеток, а в конце сериала запишут небольшой альбом с самыми громкими хитами за всю историю российской эстрады: хиты 90-х и не только уже ждут вас.

Как развивалась популярная музыка в России с начала 90-х? Вспоминайте лучшие хиты вместе с участниками сериала! Приглашаем смотреть документальный проект «Хит» в онлайн-кинотеатре Wink!

Все сезоны сериала Хит смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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