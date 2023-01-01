Биография

Леонид Бурлаков — российский музыкант, композитор и продюсер. Родился во Владивостоке 21 ноября 1967 года. В начале своей карьеры Леонид активно занимался организацией дискотек, а также работал на местном телевидении в качестве монтажера, редактора и продюсера. В 1982 году после знакомства с Ильей Лагутенко он стал временным автором текстов для группы «Мумий Тролль». В 1990-м году Бурлаков окончил Морской государственный университет. После обучения в вузе карьера кинодеятеля стала развиваться стремительно — он занимался продюсерской деятельностью, вел радиопрограммы и выпустил аудио-музыкальный курс. Первое пересечение с киноиндустрией у Леонида Бурлакова случилось в 2011 году, когда он поучаствовал в записи саундтрека к комедии Егора Баранова «Самоубийцы». В 2020 году композитор появился в документальном сериале «Девяностые».