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Жора Крыжовников
Жора Крыжовников

Жора Крыжовников

Карьера
Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
14 февраля 1979 г. (46 лет)

Биография

Жора Крыжовников — российский сценарист, продюсер и режиссер. Обладатель премии «Ника». Родился в Сарове 14 февраля 1979 года. После окончания школы кинодеятель поступил на факультет режиссуры, а затем получил профессию продюсера. Первые продвижения по карьерной лестнице начались в 2006 году. Вначале акцентировал внимание только на театральных постановках, сотрудничал с площадкой «Школа современной пьесы». Позже перешел на создание телешоу и фильмов. Фильмография Жоры Крыжовникова насчитывает более 30 проектов. Как сценарист и режиссер он работал над такими проектами, как короткометражка «Проклятие», комедия «Звоните ДиКаприо!», снял третий сезон российского ситкома «Кухня». Особенно полюбился зрителям после выхода на экраны сатирической картины «Горько!» 2013 года.

Фильмография

Режиссёр

Актёр

Сценарист

Продюсер