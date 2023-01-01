Биография

Жора Крыжовников — российский сценарист, продюсер и режиссер. Обладатель премии «Ника». Родился в Сарове 14 февраля 1979 года. После окончания школы кинодеятель поступил на факультет режиссуры, а затем получил профессию продюсера. Первые продвижения по карьерной лестнице начались в 2006 году. Вначале акцентировал внимание только на театральных постановках, сотрудничал с площадкой «Школа современной пьесы». Позже перешел на создание телешоу и фильмов. Фильмография Жоры Крыжовникова насчитывает более 30 проектов. Как сценарист и режиссер он работал над такими проектами, как короткометражка «Проклятие», комедия «Звоните ДиКаприо!», снял третий сезон российского ситкома «Кухня». Особенно полюбился зрителям после выхода на экраны сатирической картины «Горько!» 2013 года.