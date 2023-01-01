Комбинация (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Возвращение к легендарным поп-хитам! Новый сериал «Комбинация», дата выхода — 6 сентябр�я 2024 года на Wink. Байопик о первой в Советском Союзе женской поп-группе с Елизаветой Базыкиной, Анастасией Уколовой и Никитой Кологривым в главных ролях.



Отправной точкой сюжета становится 1988 год, когда Александр Шишинин, вдохновленный рождением дочери, решается на кардинальные перемены в своей жизни и создает музыкальный коллектив. В сериале раскрывается путь группы «Комбинация» к славе, их взлеты и падения, а также личные истории солисток Алены Апиной и Татьяны Ивановой. Этот проект не только о музыке и творчестве, но и о мечтах, амбициях и нелегком пути к успеху.



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