Комбинация (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Ко�мбинация
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 8
- 18+16 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Возвращение к легендарным поп-хитам! Новый сериал «Комбинация», дата выхода — 6 сентября 2024 года на Wink. Байопик о первой в Советском Союзе женской поп-группе с Елизаветой Базыкиной, Анастасией Уколовой и Никитой Кологривым в главных ролях.
Отправной точкой сюжета становится 1988 год, когда Александр Шишинин, вдохновленный рождением дочери, решается на кардинальные перемены в своей жизни и создает музыкальный коллектив. В сериале раскрывается путь группы «Комбинация» к славе, их взлеты и падения, а также личные истории солисток Алены Апиной и Татьяны Ивановой. Этот проект не только о музыке и творчестве, но и о мечтах, амбициях и нелегком пути к успеху.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Никита
Власов
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Дарья
Руденок
- Актёр
Владимир
Канухин
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- Актриса
Софья
Володчинская
- Сценарист
Никита
Власов
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- АФХудожница
Александра
Фатина
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев