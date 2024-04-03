Комбинация 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Милиционер Александр Шишинин только что стал отцом и хочет дать все самое лучшее своей дочери. Но в один прекрасный день он заявляется домой и говорит жене, что увольняется с нелюбимой работы. Ведь он всегда любил организовывать вечеринки и собирать ребят, а вместо этого пошел по стопам отца и устроился работать в милицию. Энтузиазм и вера в мечту — создать музыкальную группу — не помогают убедить супругу: отца семейства вместе с вещами выставляют за дверь.



Чтобы узнать, как Шишинин познакомится с композитором Виталием Окороковым и где они будут искать будущих звезд герлз-бэнда, скорее начинайте смотреть: «Комбинация», 1 серия 1 сезона онлайн ждет вас с 6 сентября на нашем видеосервисе Wink!

