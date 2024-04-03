Комбинация 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

WinkСериалыКомбинация1-й сезон1-я серия
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+43 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 8
- 18+16 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Милиционер Александр Шишинин только что стал отцом и хочет дать все самое лучшее своей дочери. Но в один прекрасный день он заявляется домой и говорит жене, что увольняется с нелюбимой работы. Ведь он всегда любил организовывать вечеринки и собирать ребят, а вместо этого пошел по стопам отца и устроился работать в милицию. Энтузиазм и вера в мечту — создать музыкальную группу — не помогают убедить супругу: отца семейства вместе с вещами выставляют за дверь.
Чтобы узнать, как Шишинин познакомится с композитором Виталием Окороковым и где они будут искать будущих звезд герлз-бэнда, скорее начинайте смотреть: «Комбинация», 1 серия 1 сезона онлайн ждет вас с 6 сентября на нашем видеосервисе Wink!
7.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Никита
Власов
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Дарья
Руденок
- Актёр
Владимир
Канухин
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- Актриса
Софья
Володчинская
- Сценарист
Никита
Власов
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- АФХудожница
Александра
Фатина
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев