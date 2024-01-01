Комбинация 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Шишинин обращается к Бари Каримовичу с просьбой дать девочкам возможность выступить на разогреве у его группы, однако худрук «Интеграла» отказывает начинающему коллеге. Не унывая, Саша решает взять инициативу в свои руки: он находит транспорт и самостоятельно организует «Комбинации» тур по Саратовской области. Их песни начинают набирать популярность в народе, и коллектив замечает известный певец Сергей Минаев…



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