Комбинация. Сезон 1. Серия 4
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Комбинация
1-й сезон
4-я серия
9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 4
Комедии, Драмы18+
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Комбинация 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шишинин обращается к Бари Каримовичу с просьбой дать девочкам возможность выступить на разогреве у его группы, однако худрук «Интеграла» отказывает начинающему коллеге. Не унывая, Саша решает взять инициативу в свои руки: он находит транспорт и самостоятельно организует «Комбинации» тур по Саратовской области. Их песни начинают набирать популярность в народе, и коллектив замечает известный певец Сергей Минаев…

Смогут ли девушки пробиться на большую сцену и что их там ждет, узнаете в 1 сезоне яркого музыкального драмеди эксклюзивно на Wink. Продолжайте смотреть сериал «Комбинация» — 4 серия онлайн в хорошем качестве и без рекламы доступна на нашем видеосервисе!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Комбинация»