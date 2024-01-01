WinkСериалыКомбинация1-й сезон8-я серия
9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Драмы18+
Смотрите только на Wink! Музыкальное событие года: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и Павел Прилучный в сериале о легендарной женской поп-группе
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Комбинация 1 сезон 8 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 8
- 18+16 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 9
О сериале
В завершающем восьмом эпизоде музыкального байопика «Комбинация» рассказывается о переломном моменте для всего легендарного коллектива. Потеряв группу, жену и дочь, Шишинин впадает в отчаяние и задумывается о самоубийстве. Однако в последний момент его случайно спасает Таня Иванова. Она же убеждает друга, что все еще можно изменить к лучшему...
Сможет ли Саша собрать коллектив с нуля и открыть новую главу в истории герлз-бэнда, узнаете в финале 1 сезона драмеди «Комбинация». 8 серия, смотреть онлайн которую вы можете на нашем видеосервисе, ждет вас в высоком качестве эксклюзивно на Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Никита
Власов
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Дарья
Руденок
- Актёр
Владимир
Канухин
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- Актриса
Софья
Володчинская
- Сценарист
Никита
Власов
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- АФХудожница
Александра
Фатина
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев