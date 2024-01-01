Комбинация. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Комбинация
1-й сезон
8-я серия
9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Драмы18+
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Комбинация 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В завершающем восьмом эпизоде музыкального байопика «Комбинация» рассказывается о переломном моменте для всего легендарного коллектива. Потеряв группу, жену и дочь, Шишинин впадает в отчаяние и задумывается о самоубийстве. Однако в последний момент его случайно спасает Таня Иванова. Она же убеждает друга, что все еще можно изменить к лучшему...

Сможет ли Саша собрать коллектив с нуля и открыть новую главу в истории герлз-бэнда, узнаете в финале 1 сезона драмеди «Комбинация». 8 серия, смотреть онлайн которую вы можете на нашем видеосервисе, ждет вас в высоком качестве эксклюзивно на Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Комбинация»