Комбинация. Сезон 1. Серия 7
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Комбинация
1-й сезон
7-я серия
9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 7
Комедии, Драмы18+
Смотрите только на Wink! Музыкальное событие года: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и Павел Прилучный в сериале о легендарной женской поп-группе
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Комбинация 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шишинин не оставляет надежды на поездку с группой в Америку и принимает решение расторгнуть контракт с продюсером Максимом Базыкиным. Чтобы осуществить задуманное, он идет на риск и занимает крупную сумму денег у бандитов. Однако грандиозный тур, который, по мнению Саши, должен стать новым этапом в карьере коллектива, оказывается под угрозой из-за внезапного решения солистки герлз-бэнда, Алены Апиной.

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Комбинация»