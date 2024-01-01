Комбинация 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Шишинин не оставляет надежды на поездку с группой в Америку и принимает решение расторгнуть контракт с продюсером Максимом Базыкиным. Чтобы осуществить задуманное, он идет на риск и занимает крупную сумму денег у бандитов. Однако грандиозный тур, который, по мнению Саши, должен стать новым этапом в карьере коллектива, оказывается под угрозой из-за внезапного решения солистки герлз-бэнда, Алены Апиной.



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