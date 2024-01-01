Комбинация. Сезон 1. Серия 2
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1-й сезон
2-я серия
9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 2
Комедии, Драмы18+
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Комбинация 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пока Татьяна и Лена пытаются наладить отношения, главарь местных гопников по прозвищу Шуба забивает Шишинину стрелку. Он требует оставить Танюху в покое и даже сбрасывает начинающего продюсера с теплохода. Но Александра не остановить, ведь он готов на все, чтобы песни «Комбинации» звучали во всех дворах страны…

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Комбинация»