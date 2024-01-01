Комбинация. Сезон 1. Серия 5
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1-й сезон
5-я серия
9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 5
Комедии, Драмы18+
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Комбинация 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шишинин уговаривает Виталика уволиться из консерватории и поехать с коллективом в столицу. После длительных раздумий композитор наконец соглашается, но перед Сашей возникают новые препятствия: ударница Юля не желает покидать своего парня и родной город, а родители Ивановой настаивают, чтобы дочь сначала получила образование, а потом разъезжала по гастролям. Против отъезда выступает и бывший парень Тани по прозвищу Шуба…

Смогут ли девчонки вырваться из Саратова и покорить столицу? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в 1 сезоне главного музыкального байопика осени «Комбинация». 5 серия, смотреть онлайн которую можно в отличном качестве и без рекламы, уже доступна на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Комбинация»