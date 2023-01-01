Комбинация 1 сезон (Сериал 2024 год)

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Музыкальное драмеди «Комбинация» — сериал (2024) смотреть онлайн вы сможете уже совсем скоро на Wink. История творческого пути легендарной женской поп-группы от создателей «Короля и Шута».



В первом сезоне вы познакомитесь с Татьяной Ивановой, Ольгой Ахуновой, Аленой Апиной и Юлией Козюльковой, которые стали участницами знаменитого музыкального коллектива «Комбинация». Все началось с того, что бывший сотрудник органов Александр Шишинин решает полностью изменить свою жизнь и основывает первую в СССР женскую поп-группу. Через свои песни, сразу ставшие хитами, девушки передают дух эпохи и рассказывают о сложных испытаниях, стоявших перед женщинами того времени.



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