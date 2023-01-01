Комбинация. Сезон 1
Wink
Сериалы
Комбинация
1-й сезон

Комбинация 1 сезон (Сериал 2024 год)

9.22024, Комбинация. Сезон 1 9 серий
Комедии, Драмы18+
Смотрите только на Wink! Музыкальное событие года: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и Павел Прилучный в сериале о легендарной женской поп-группе

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Музыкальное драмеди «Комбинация» — сериал (2024) смотреть онлайн вы сможете уже совсем скоро на Wink. История творческого пути легендарной женской поп-группы от создателей «Короля и Шута».

В первом сезоне вы познакомитесь с Татьяной Ивановой, Ольгой Ахуновой, Аленой Апиной и Юлией Козюльковой, которые стали участницами знаменитого музыкального коллектива «Комбинация». Все началось с того, что бывший сотрудник органов Александр Шишинин решает полностью изменить свою жизнь и основывает первую в СССР женскую поп-группу. Через свои песни, сразу ставшие хитами, девушки передают дух эпохи и рассказывают о сложных испытаниях, стоявших перед женщинами того времени.

Если хотите узнать о непростом пути к успеху в музыкальной индустрии, то не пропустите биографический сериал «Комбинация» — 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно будет с 6 сентября 2024 года на видеосервисе Wink!

Смотрите сериал Комбинация!

Сериал Комбинация 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Комбинация»

Всё