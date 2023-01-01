Комбинация 1 сезон (Сериал 2024 год)
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 8
- 18+16 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Музыкальное драмеди «Комбинация» — сериал (2024) смотреть онлайн вы сможете уже совсем скоро на Wink. История творческого пути легендарной женской поп-группы от создателей «Короля и Шута».
В первом сезоне вы познакомитесь с Татьяной Ивановой, Ольгой Ахуновой, Аленой Апиной и Юлией Козюльковой, которые стали участницами знаменитого музыкального коллектива «Комбинация». Все началось с того, что бывший сотрудник органов Александр Шишинин решает полностью изменить свою жизнь и основывает первую в СССР женскую поп-группу. Через свои песни, сразу ставшие хитами, девушки передают дух эпохи и рассказывают о сложных испытаниях, стоявших перед женщинами того времени.
Если хотите узнать о непростом пути к успеху в музыкальной индустрии, то не пропустите биографический сериал «Комбинация» — 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно будет с 6 сентября 2024 года на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Никита
Власов
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Дарья
Руденок
- Актёр
Владимир
Канухин
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- Актриса
Софья
Володчинская
- Сценарист
Никита
Влас�ов
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- АФХудожница
Александра
Фатина
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев