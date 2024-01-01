WinkСериалыКомбинация1-й сезон3-я серия
9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 3
Комедии, Драмы18+
Смотрите только на Wink! Музыкальное событие года: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и Павел Прилучный в сериале о легендарной женской поп-группе
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Комбинация 1 сезон 3 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
�Комбинация
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 8
- 18+16 мин
Комбинация
Сезон 1 Серия 9
О сериале
После успешного кастинга Шишинин и Окороков набирают в группу новых участниц: бас-гитаристку Олю, ударницу Юлю и клавишницу Свету. Вместе они записывают альбом «Ход конем» и начинают раздавать кассеты с треками прямо на улицах Саратова. Однако первый сольный концерт коллектива оказывается под угрозой из-за местных бандитов и вставляющего палки в колеса худрука «Интеграла»…
Смогут ли девушки осуществить свою мечту и стать популярными, узнаете в 1 сезоне самого главного музыкального проекта этой осени «Комбинация»! 3 серия, смотреть онлайн которую можно прямо сейчас, ждет вас в отличном качестве эксклюзивно на Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Никита
Власов
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Дарья
Руденок
- Актёр
Владимир
Канухин
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- Актриса
Софья
Володчинская
- Сценарист
Никита
Власов
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- АФХудожница
Александра
Фатина
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев