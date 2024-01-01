После успешного кастинга Шишинин и Окороков набирают в группу новых участниц: бас-гитаристку Олю, ударницу Юлю и клавишницу Свету. Вместе они записывают альбом «Ход конем» и начинают раздавать кассеты с треками прямо на улицах Саратова. Однако первый сольный концерт коллектива оказывается под угрозой из-за местных бандитов и вставляющего палки в колеса худрука «Интеграла»…



Смогут ли девушки осуществить свою мечту и стать популярными, узнаете в 1 сезоне самого главного музыкального проекта этой осени «Комбинация»! 3 серия, смотреть онлайн которую можно прямо сейчас, ждет вас в отличном качестве эксклюзивно на Wink!



Сериал Комбинация 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.