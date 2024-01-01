Комбинация. Сезон 1. Серия 3
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9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 3
Комедии, Драмы18+
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Комбинация 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После успешного кастинга Шишинин и Окороков набирают в группу новых участниц: бас-гитаристку Олю, ударницу Юлю и клавишницу Свету. Вместе они записывают альбом «Ход конем» и начинают раздавать кассеты с треками прямо на улицах Саратова. Однако первый сольный концерт коллектива оказывается под угрозой из-за местных бандитов и вставляющего палки в колеса худрука «Интеграла»…

Смогут ли девушки осуществить свою мечту и стать популярными, узнаете в 1 сезоне самого главного музыкального проекта этой осени «Комбинация»! 3 серия, смотреть онлайн которую можно прямо сейчас, ждет вас в отличном качестве эксклюзивно на Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Комбинация»