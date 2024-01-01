Комбинация. Сезон 1. Серия 6
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Комбинация
1-й сезон
6-я серия
9.22024, Комбинация. Сезон 1. Серия 6
Комедии, Драмы18+
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Комбинация 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лена Апина возвращается в Саратов, чтобы навестить мать, и там вдохновляется на создание нового хита. Тем временем в коллективе нарастает напряжение: Виталик начинает подрабатывать на стороне, Ольга крутит роман со звукорежиссером, а Таня Иванова идет на свидание с загадочным незнакомцем и оказывается в опасной ситуации. Шишинин старается разрешить конфликты в группе и организовать тур по Америке, но сталкивается с финансовыми трудностями и отсутствием поддержки.

Сможет ли Саша найти спонсора и осуществить свою заветную мечту, узнаете в 1 сезоне главного музыкального драмеди этой осени «Комбинация». 6 серия, смотреть онлайн в хорошем качестве которую можно уже сейчас, ждет вас эксклюзивно на видеосервисе Wink!

Сериал Комбинация 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Комбинация»