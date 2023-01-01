Чистые (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Откровенная драма «Чистые» о жизни куртизанок старинного Петербурга от режиссера ленты «Море волнуется раз», победившей на «Кинотавре». В сериале снялись Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Даниил Воробьев и Виктория Исакова; главные роли сыграли Софья Синицына и Диана Милютина.



В сердце Петербурга начала XX века царит мир блеска и роскоши: пока мужчины предаются праздным развлечениям, женщины живут в угнетении и страхе. Ксения и Стеша зарабатывают на жизнь в тайном доме терпимости, которым управляет безжалостная хозяйка. На первый взгляд кажется, что у этих девушек есть лишь красота, но внутри них кроется нечто более ценное: невидимая мощь, искренность и жажда свободы, которые способны перевернуть их судьбу.



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