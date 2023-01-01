Чистые (сериал, 2024) смотреть онлайн
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Сюжет
Откровенная драма «Чистые» о жизни куртизанок старинного Петербурга от режиссера ленты «Море волнуется раз», победившей на «Кинотавре». В сериале снялись Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Даниил Воробьев и Виктория Исакова; главные роли сыграли Софья Синицына и Диана Милютина.
В сердце Петербурга начала XX века царит мир блеска и роскоши: пока мужчины предаются праздным развлечениям, женщины живут в угнетении и страхе. Ксения и Стеша зарабатывают на жизнь в тайном доме терпимости, которым управляет безжалостная хозяйка. На первый взгляд кажется, что у этих девушек есть лишь красота, но внутри них кроется нечто более ценное: невидимая мощь, искренность и жажда свободы, которые способны перевернуть их судьбу.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Софья
Синицына
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёд�ор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Художник
Павел
Пархоменко
- Художник
Владимир
Никифоров
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Иван
Лебедев