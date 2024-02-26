Чистые. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Чистые
1-й сезон
1-я серия
8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.

Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Матушка ежедневно собирает куртизанок вместе, чтобы подсчитать прибыль. Есть у нее одна любимица, есть девушки, которые стабильно приносят деньги, а еще есть Стеша — и ей вечно не везет. Облаченная в траурное платье, Ксения за обедом с состоятельным господином жалуется, как тяжело теперь ей будет в одиночку платить по счетам. И все вроде бы идет по плану: господин очарован… Как вдруг незнакомец ему сообщает, что очаровательная вдова — совсем не та, за кого себя выдает.

Чем обернется для любимицы Матушки это разоблачение? Скорее начинайте смотреть сериал «Чистые» — 1 серия 1 сезона доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Чистые»