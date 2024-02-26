8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Матушка ежедневно собирает куртизанок вместе, чтобы подсчитать прибыль. Есть у нее одна любимица, есть девушки, которые стабильно приносят деньги, а еще есть Стеша — и ей вечно не везет. Облаченная в траурное платье, Ксения за обедом с состоятельным господином жалуется, как тяжело теперь ей будет в одиночку платить по счетам. И все вроде бы идет по плану: господин очарован… Как вдруг незнакомец ему сообщает, что очаровательная вдова — совсем не та, за кого себя выдает.
Чем обернется для любимицы Матушки это разоблачение? Скорее начинайте смотреть сериал «Чистые» — 1 серия 1 сезона доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Софья
Синицына
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художник
Павел
Пархоменко
- Художник
Владимир
Никифоров
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Иван
Лебедев