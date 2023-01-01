Биография

Павел Пархоменко — российский художник, режиссер и сценарист. Родился в Молотовске 16 августа 1957 года. Окончил Ленинградское художественно-промышленное училище имени Мухиной, где получил специальность «Художник-конструктор». Начал карьеру художника на киностудии «Ленфильм», а чуть позже стал художником-постановщиком. Также работал в театре, занимался сценическим дизайном театральных постановок. Всего в фильмографии Павла Пархоменко более 45 картин. Он был художником-постановщиком фильмов «Я не могу без тебя», «Чистые», «Одержимые», «Доктор Лиза», «Я подарю тебе победу», «Оптимисты: Карибский сезон», «Груз 200», «Война». Получил премию «Ника» за триллер «Дама пик» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика». Также пробовал себя в роли режиссера и сценариста в кинолентах «Танцуют все!» и «Гагарин. Первый в космосе».