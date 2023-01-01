Биография

Риналь Мухаметов — актер кино и театра. Обладатель премии имени Ивана Михайловича Москвина-Тарханова как лучший студент МХАТ по пластическим дисциплинам. Родился в Татарстане 21 августа 1989 года. Об актерской карьере будущий артист не задумывался — планировал стать военным. Занимался хоккеем, футболом и акробатикой, завоевал черный пояс по дисциплине тхэквондо. Окончив школу, кардинально поменял приоритеты и поступил в театральное в Казани, выбрав эстрадно-цирковое направление. Знания выходили за рамки базовых, и педагоги направили его в МХАТ, куда он успешно прошел испытания и позже стал театралом. Играл в спектаклях «Феи», «Ландо», «Охота на снарка» и других. В это же время Риналя позвали в кино в ленту «Искупление». Далее последовали работы «Башня», «Екатерина», «Манекенщица», «Притяжение» и другие. Слава к Риналю Мухаметову пришла с прокатом лент «Холодное танго» и «Притяжение». Сегодня актер работает в театре, снимается в кино, занимается музыкой и танцами, является фронтменом коллектива «Корпорация „Желтый асфальт“».