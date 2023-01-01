Танго на осколках (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Эмоциональная мелодрама о предательстве и поиске себя: сериал «Танго на осколках» смотреть онлайн можно по подписке на Wink. Главные роли исполнили Юлия Снигирь и Денис Шведов.
У Норы было все, о чем можно мечтать: муж, красивый дом, дети и успешный бизнес. Внезапно супруг умирает, и ее идеальный мир рушится, ведь она не только теряет близкого, но и узнает, что Иван ей изменял. В поисках ответов Но�ра идет в школу танго: именно там ее муж нашел любовницу. Неожиданно страстный и яркий мир танца открывает вдове новые грани жизни и позволяет лучше узнать себя. Танго начинает менять ее привычный уклад жизни, что одновременно и пугает, и удерживает Нору в этой школе.
Удастся ли Норе пережить измену и потерю мужа? Смогут ли танцы помочь ей обрести себя и новое счастье? Узнаете в чувственной мелодраме с Юлией Снигирь «Танго на осколках» — сериал смотреть можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рей�тинг
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Денис
Шведов
- АТАктриса
Анастасия
Талызина
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- ВБАктёр
Василий
Бриченко
- Актёр
Максим
Карушев
- МФАктриса
Маргарита
Фараджева
- Актриса
Элизабет
Дамскер
- СХАктриса
Софья
Хилькова
- СОАктёр
Сергей
Овчинников
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- ОЧАктриса
Ольга
Челышева
- ВБАктриса
Валерия
Бескаравайная
- ГМСценарист
Галина
Мосалова
- ВБСценарист
Виктория
Бугаева
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Максим
Коропцов
- АБПродюсер
Анастасия
Бирюкова
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Аглая
Смирнова
- ИЩПрод�юсер
Ирина
Щербович-Вечер
- Продюсер
Елена
Горбунова
- МДПродюсер
Михаил
Духов
- АКХудожница
Алия
Косаева
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко