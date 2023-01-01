Танго на осколках (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Эмоциональная мелодрама о предательстве и поиске себя: сериал «Танго на осколках» смотреть онлайн можно по подписке на Wink. Главные роли исполнили Юлия Снигирь и Денис Шведов.



У Норы было все, о чем можно мечтать: муж, красивый дом, дети и успешный бизнес. Внезапно супруг умирает, и ее идеальный мир рушится, ведь она не только теряет близкого, но и узнает, что Иван ей изменял. В поисках ответов Но�ра идет в школу танго: именно там ее муж нашел любовницу. Неожиданно страстный и яркий мир танца открывает вдове новые грани жизни и позволяет лучше узнать себя. Танго начинает менять ее привычный уклад жизни, что одновременно и пугает, и удерживает Нору в этой школе.



Удастся ли Норе пережить измену и потерю мужа? Смогут ли танцы помочь ей обрести себя и новое счастье? Узнаете в чувственной мелодраме с Юлией Снигирь «Танго на осколках» — сериал смотреть можно на видеосервисе Wink.



Все сезоны сериала Танго на осколках смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.