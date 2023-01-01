Биография

Софья Хилькова – актриса театра и кино, ведущая телевизионных программ, яркая представительница нового поколения российских актеров. Будущая актриса родилась в столице в 2001 г. Отец девочки имеет собственный бизнес, мама работает врачом-педиатром. У артистки есть два младших брата. В 2006 г. талантливую девочку записали в студию «Маленькая луна», которая была организована при Театре Луны. Первые роли Софья Хилькова исполнила в постановках. В 2008 г. она стала обладательницей премии «Ромашка», учрежденной Театром Луны. Награду девочке вручили за участие в постановке «Природный экстрим». С 2009 г. работала телеведущей на канале «Карусель» в проекте «Мы идем играть!». В кино юная актриса снимается с 2008 г. Зрители впервые увидели Софью Хилькову в фильме «Управа», сериале «Папины дочки». Одну из заметных ролей она сыграла в телесериале «Всегда говори \"всегда\"». Артистка также приняла участие в проектах «Учителя», «Лабиринты судьбы». Ведущие роли она получила в лентах «Нарушение правил», «Родина», сериалах «Склифосовский – 4», «Опекун». В 2016 г. в мистической картине «Закрой глаза» девушке вновь досталась ведущая роль. В 2017 г. актриса появилась в ярком образе в драме «Не вместе»."