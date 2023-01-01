Не вместе (2017)
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Не вместе (2017)

Не вместе (2017) (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

7.82017, Не вместе (2017) 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Слава признается Жене в измене. Придя в себя от шока, она понимает, что жизнь на этом не заканчивается. Окрыленная новыми перспективами, девушка строит планы на будущее и даже открывает вместе с подругой клуб «Смелая девочка». В это время на горизонте возникают ее старые знакомые – первая любовь Кирилл, неравнодушный к ней Никита...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не вместе (2017)»

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