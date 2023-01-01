Биография

Дмитрий Миллер – актер кино и телевидения. Несмотря на фактурную внешность, его долго не замечали режиссеры. Свой многогранный талант актер продемонстрировал на съемках картины «Слуга государев». Фильм сделал артиста известным и востребованным. Отец Дмитрия работал столяром, мать – бухгалтером. Его детские годы прошли в г. Мытищи. О профессии актера он никогда не задумывался. После школы начал учиться в медицинском техникуме. По счастливой случайности во время прогулки по столице он обратил внимание на объявление о наборе в театральную студию и заглянул на прослушивание из любопытства. Затем решил поучаствовать в отборе и прочитал отрывок из пьесы «Мой Гамлет». Так юноша попал в Высшее театральное училище им. Щепкина. В 2001 г. после окончания учебы его приглашают работать в театре «На Басманной». Играя первые театральные роли, Дмитрий Миллер совмещает участие в постановках со съемками в кино. Его дебютными работами в кинематографе стали сериалы «Марш Турецкого», «Next. Следующий», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво... – 2». Массовая известность пришла к Миллеру в 2007 г. после выхода картины «Слуга государев». В фильме Дмитрий Миллер сыграл одну из ведущих ролей. Режиссеры заметили его талант и начали приглашать в исторические фильмы. В 2008 г. он появился в кинокартине «Монтекристо», где исполнил роль отрицательного героя. Успешной для актера стала работа в фильме «Счастливого пути», за которую он получил премию «Золотая нимфа». Сейчас Дмитрий является одним из самых популярных актеров, его часто приглашают в рейтинговые проекты.