Склифосовский (Сериал 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Любимец женщин Максим Аверин в медицинской драме о жизни врачей.



Главный герой сериала «Склифосовский» (2012) — хирург Олег Брагин. Профессионал своего дела, он работает в институте скорой помощи уже много лет и заслужил репутацию талантливого специалиста, способного на невозможное. Правда, коллегам приходится терпеть его цинизм, язвительность и слабость к алкоголю. Особенно тяжело приходится молодой начальнице Ларисе Куликовой, взаимоотношения Брагина с которой балансируют на грани любви и ненависти.

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