Склифосовский (Сериал 2012) смотреть онлайн
- 16+48 мин
Склифосовский
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Склифосовский
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Склифосовский
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Склифосовский
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Склифосовский
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Склифосовский
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Склифосовский
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Склифосовский
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Склифосовский
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Склифосовский
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Склифосовский
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+50 мин
Склифосовский
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Сюжет
Любимец женщин Максим Аверин в медицинской драме о жизни врачей.
Главный герой сериала «Склифосовский» (2012) — хирург Олег Брагин. Профессионал своего дела, он работает в институте скорой помощи уже много лет и заслужил репутацию талантливого специалиста, способного на невозможное. Правда, коллегам приходится терпеть его цинизм, язвительность и слабость к алкоголю. Особенно тяжело приходится молодой начальнице Ларисе Куликовой, взаимоотношения Брагина с которой балансируют на грани любви и ненависти.
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- Актёр
Максим
Аверин
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актриса
Ольга
Красько
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актёр
Антон
Эльдаров
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актриса
Анна
Якунина
- Актриса
Мария
Порошина
- АГСценарист
Анна
Графкова
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- ЕТСценари�ст
Екатерина
Тирдатова
- ЕГСценарист
Елена
Гремина
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АШПродюсер
Антон
Шварц
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- ЛЗХудожник
Лев
Золотарев
- ЕЛХудожница
Елизавета
Лавинская
- ОБХудожница
Ольга
Богданова
- ДЧХудожник
Денис
Чернышев
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- АГОператор
Александр
Горулев
- МЧОператор
Максим
Чирков
- ПТОператор
Павел
Трубников
- ДМОператор
Дмитрий
Маковеев
- АШКомпозитор
Антон
Швар�ц
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев