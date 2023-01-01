Склифосовский
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Склифосовский
9.52012, Склифосовский 4 сезона
Драмы, Мелодрамы16+

Склифосовский (Сериал 2012) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Любимец женщин Максим Аверин в медицинской драме о жизни врачей.

Главный герой сериала «Склифосовский» (2012) — хирург Олег Брагин. Профессионал своего дела, он работает в институте скорой помощи уже много лет и заслужил репутацию талантливого специалиста, способного на невозможное. Правда, коллегам приходится терпеть его цинизм, язвительность и слабость к алкоголю. Особенно тяжело приходится молодой начальнице Ларисе Куликовой, взаимоотношения Брагина с которой балансируют на грани любви и ненависти.
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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский»

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