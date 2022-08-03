Новое чрезвычайное происшествие вызывает в больнице аврал, а прокуратура подозревает, что среди пациентов террорист. 4 сезон «Склифосовского», который в сервисе Wink можно смотреть онлайн, ставит главных героев перед сложными выборами — как в личной жизни, так и в карьере.



Олег развелся с Леной и теперь живет с Мариной. Однажды к ним домой приходит школьница Вероника, утверждающая, что она — дочь Брагина. Но на выяснение отношений времени нет — в подмосковном торговом центре упала крыша, возможен теракт. Весь «Склиф» переходит в режим аврала, а к Павловой приходит сотрудник прокуратуры, который надеется найти среди раненых потенциального террориста.



Кто такая Вероника на самом деле и сможет ли персонал справиться с критической ситуацией, узнаете онлайн из сериала «Склифосовский» — смотреть его в хорошем качестве можно на Wink.

