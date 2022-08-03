Склифосовский. Сезон 4
Wink
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Склифосовский
4-й сезон

Склифосовский (сериал, 2015) сезон 4 смотреть онлайн

9.52015, Склифосовский. Сезон 4 24 серии
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

Новое чрезвычайное происшествие вызывает в больнице аврал, а прокуратура подозревает, что среди пациентов террорист. 4 сезон «Склифосовского», который в сервисе Wink можно смотреть онлайн, ставит главных героев перед сложными выборами — как в личной жизни, так и в карьере.

Олег развелся с Леной и теперь живет с Мариной. Однажды к ним домой приходит школьница Вероника, утверждающая, что она — дочь Брагина. Но на выяснение отношений времени нет — в подмосковном торговом центре упала крыша, возможен теракт. Весь «Склиф» переходит в режим аврала, а к Павловой приходит сотрудник прокуратуры, который надеется найти среди раненых потенциального террориста.

Кто такая Вероника на самом деле и сможет ли персонал справиться с критической ситуацией, узнаете онлайн из сериала «Склифосовский» — смотреть его в хорошем качестве можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский»