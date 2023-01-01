Алёна Яковлева

Биография

Алена Яковлева – народная артистка РФ, получившая это звание в 2008 г. Она служит в Театре сатиры, одновременно с успехом снимается в фильмах и сериалах. Она поражает своей удивительной работоспособностью, воплотила в жизнь более 100 телепроектов. Необыкновенный талант и чарующая красота сделали актрису любимицей миллионов зрителей. Отец Алены Яковлевой – известный, талантливый, знаменитый актер Юрий Яковлев. Воспитанием дочери он не занимался, так как разошлись родители девочки до ее рождения. Он много лет не интересовался жизнью дочери. Воспитывал ее отчим, у него была специфическая работа, благодаря которой семья часто переезжала, и девочка жила во многих европейских странах. После школы Алена поступает на факультет журналистики, но ее постоянно притягивала сцена. Поэтому она сразу же выбрала студенческий театр, которым руководил тогда еще не известный а сегодня знаменитый Роман Витюк. Спустя два года девушка поступает в «Щуку». После окончания училища Алену сразу приняли в Театр сатиры, она успела поработать с Андреем Мироновым. Ролей Алена Яковлева сыграла на сцене множество, в театре она стала ведущей актрисой. Ее дебют в кино состоялся в картине «Два берега». После этого ей стали поступать предложениям от разных режиссеров. Ее популярность с каждым годом начала расти. По таким сериалам и фильмам Алена Яковлева известна зрителям: «Чудо», «Земский доктор», «Гнездо глухаря», «Цветок папоротника», «Салон красоты» и другие. Три раза актриса была замужем. Дочь у Алены от второго мужа – Кирилла Козакова. Брак распался, когда дочери было всего 4 месяца. С третьим мужем актриса Алена Яковлева также рассталась, прожив много лет. Они и сегодня поддерживают дружеские отношения.