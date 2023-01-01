Все сокровища мира
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Все сокровища мира

Все сокровища мира (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Все сокровища мира 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После окончания вуза Анна Бессонова возвращается в родной Приморск. Анна - дипломированный эксперт по антиквариату и могла бы сделать хорошую карьеру в Москве, но дома у Ани больная мама, за которой нужно ухаживать. Однако и в маленьком городке Ане улыбается удача – девушка получает интересную работу в антикварном салоне «Сокровища мира» и встречает свою первую любовь – красавца Влада Бережнова...

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