После окончания вуза Анна Бессонова возвращается в родной Приморск. Анна - дипломированный эксперт по антиквариату и могла бы сделать хорошую карьеру в Москве, но дома у Ани больная мама, за которой нужно ухаживать. Однако и в маленьком городке Ане улыбается удача – девушка получает интересную работу в антикварном салоне «Сокровища мира» и встречает свою первую любовь – красавца Влада Бережнова...

