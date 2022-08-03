Все сокровища мира (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.02014, Все сокровища мира. Серия 4
Драма18+
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О сериале
После окончания вуза Анна Бессонова возвращается в родной Приморск. Анна - дипломированный эксперт по антиквариату и могла бы сделать хорошую карьеру в Москве, но дома у Ани больная мама, за которой нужно ухаживать. Однако и в маленьком городке Ане улыбается удача – девушка получает интересную работу в антикварном салоне «Сокровища мира» и встречает свою первую любовь – красавца Влада Бережнова...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- МКАктриса
Мария
Козакова
- Актёр
Павел
Харланчук
- МРАктёр
Максим
Радугин
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- АГАктёр
Анатолий
Гурьев
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИХХудожник
Игорь
Хруцкий
- НГХудожница
Нина
Гурло
- АШХудожник
Артур
Шевкалюк
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков