Биография

Вячеслав Гришечкин – российский актер и режиссер – родился в 1962 году на Черном море в городе Сочи. Заслуженный артист Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Актер родился в семье с грузинскими и греческими корнями. В детском возрасте вместе с мамой и младшим братом переехал в Москву. Актерский талант у мальчика проявился уже в 5 лет: Слава с удовольствием выступал на детских утренниках. Позднее не пропускал ни одно школьное мероприятие. Знал наизусть почти все монологи А. Райкина. В 13 лет был принят в состав труппы Театра юных москвичей, где сыграл свою первую роль в спектакле «Соловей». Талантливый юноша без особого труда поступил в знаменитый ГИТИС, который окончил в 1983 году. Работал со своим школьным наставником В. Беляковичем в «Театре на Юго-Западе». За время службы в любимом театре сыграл множество ролей в комедийных и драматических постановках. С 2004 года выходил еще и на сцену Российского молодежного театра, а в 2009 году стал руководителем драмтеатра в небольшом городке Волжский Волгоградской области. Актер был женат два раза. В первом браке у Вячеслава родилась дочь. Со второй супругой актер прожил более 20 лет вплоть до ее ухода из жизни. Дебютную роль Вячеслав Гришечкин сыграл в фильме «Биндюжник и король» в 1989 году. В 90-е годы актер снимался мало, в основном в небольших эпизодах. Зато с большим воодушевлением принял приглашение в комедийное телешоу «Оба-на». Его кинокарьера пошла в гору в начале 2000-х. Гришечкин сыграл в фильмах «Марш Турецкого», «Семейные тайны» и в нашумевшем боевике «Бригада». В 2005 году актер получил признание зрителей за удачную роль в телесериале «Солдаты». В 2007 году осуществилась давняя мечта Вячеслава: его пригласили на главную роль в фильм «Охота на Берию». Образ, созданный актером, получился таким правдоподобным, что Гришечкин сыграл Берию еще в нескольких картинах.