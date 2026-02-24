Русский регтайм (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

Русский регтайм
О фильме

Советский юноша, мечтающий переехать в США, ищет способы исполнить свое желание. Но жизнь оказывается куда сложнее. Драма «Русский регтайм» — фильм с Николаем Добрыниным и Владимиром Меньшовым, ставший дебютной работой режиссера «Ликвидации» Сергея Урсуляка.

На дворе — застойные 1970-е. Молодой человек Миша с детства мечтал попасть в Америку и наизусть выучил карту Нью-Йорка. Однажды ему приходит приглашение от родственницы, которая живет в США. Миша, полный надежд, выезжает в Москву: там живет его отец, без разрешения которого за границу не попасть. Однако принципиальный руководитель оборонной компании даже слышать не хочет об отъезде сына, предлагая взамен обустройство в столице. Поссорившись с отцом, Миша отправляется в прогулку по Москве, где его ждут новые знакомства, дерзкие планы побега из страны, а еще — преступление, которое навсегда изменит его жизнь.

Чего будет стоить Мише его мечта, расскажет «Русский регтайм» (1993). Смотреть ностальгическую драму со звездным актерским составом вы сможете на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

