Русский регтайм (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Советский юноша, мечтающий переехать в США, ищет способы исполнить свое желание. Но жизнь оказывается куда сложнее. Драма «Русский регтайм» — фильм с Николаем Добрыниным и Владимиром Меньшовым, ставший дебютной работой режиссера «Ликвидации» Сергея Урсуляка.
На дворе — застойные 1970-е. Молодой человек Миша с детства мечтал попасть в Америку и наизусть выучил карту Нью-Йорка. Однажды ему приходит приглашение от родственницы, которая живет в США. Миша, полный надежд, выезжает в Москву: там живет его отец, без разрешения которого за границу не попасть. Однако принципиальный руководитель оборонной компании даже слышать не хочет об отъезде сына, предлагая взамен обустройство в столице. Поссорившись с отцом, Миша отправляется в прогулку по Москве, где его ждут новые знакомства, дерзкие планы побега из страны, а еще — преступление, которое навсегда изменит его жизнь.
Чего будет стоить Мише его мечта, расскажет «Русский регтайм» (1993). Смотреть ностальгическую драму со звездным актерским составом вы сможете на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актёр
Константин
Райкин
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актёр
Владимир
Меньшов
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актриса
Евгения
Симонова
- ЛНАктриса
Лика
Нифонтова
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ФМАктёр
Феликс
Марголин
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- АТАктриса
Анна
Терехова
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- ВПАктёр
Вячеслав
Петрушин
- ЛПАктриса
Лидия
Петракова
- Актёр
Владимир
Большов
- ПЛАктёр
Павел
Любимцев
- ЭСАктёр
Эдуард
Соболев
- АЯАктёр
Алексей
Якубов
- ОЕАктриса
Ольга
Евтифьева
- НААктриса
Наталья
Аитова
- АНАктёр
Александр
Новиков
- НБАктриса
Надежда
Бережная
- ВСАктриса
Василина
Сахнова
- ОКАктриса
Ольга
Кочурина
- ИЕАктёр
Игорь
Еремеев
- АЖАктёр
Александр
Журман
- ИТАктёр
Игорь
Трошин
- Актриса
Дарья
Мороз
- ВДАктёр
Владимир
Довжик
- АМАктёр
Александр
Милютин
- МКАктриса
Маргарита
Криницына
- ИПАктриса
Илеана
Перейра
- БСАктёр
Бихери
Саид Омар
- СЗАктёр
Сергей
Зарубин
- Актриса
Дарья
Михайлова
- ОСАктёр
Олег
Савосин
- ВБАктёр
Виктор
Бакин
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- ОКПродюсер
Олег
Капанец
- МШПродюсер
Михаил
Ширвиндт
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- СКОператор
Сергей
Козлов
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев