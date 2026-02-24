Русский регтайм (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

Советский юноша, мечтающий переехать в США, ищет способы исполнить свое желание. Но жизнь оказывается куда сложнее. Драма «Русский регтайм» — фильм с Николаем Добрыниным и Владимиром Меньшовым, ставший дебютной работой режиссера «Ликвидации» Сергея Урсуляка.



На дворе — застойные 1970-е. Молодой человек Миша с детства мечтал попасть в Америку и наизусть выучил карту Нью-Йорка. Однажды ему приходит приглашение от родственницы, которая живет в США. Миша, полный надежд, выезжает в Москву: там живет его отец, без разрешения которого за границу не попасть. Однако принципиальный руководитель оборонной компании даже слышать не хочет об отъезде сына, предлагая взамен обустройство в столице. Поссорившись с отцом, Миша отправляется в прогулку по Москве, где его ждут новые знакомства, дерзкие планы побега из страны, а еще — преступление, которое навсегда изменит его жизнь.



Чего будет стоить Мише его мечта, расскажет «Русский регтайм» (1993). Смотреть ностальгическую драму со звездным актерским составом вы сможете на Wink.

