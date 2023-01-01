Биография

Евгения Симонова – актриса театра и кино, известная зрителям по ролям в популярных советских картинах и современных фильмах и сериалах. Будущая актриса родилась в Ленинграде. Ее отец был ученым, занимался психологией, мать преподавала английский язык. Вскоре после рождения дочери семья переехала в столицу, где отцу предложили возглавить Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. Детство девочки прошло в столице, она увлекалась хореографией, но большую часть времени посвящала подготовке к поступлению на филологический факультет, чтобы пойти по стопам матери. Однако после прочтения лекций в Школе-студии МХАТ о психологии творчества отец поделился впечатлениями с дочерью, и вдохновленная Евгения решила поступить в театральный вуз и после экзаменов была принята в ВТУ им. Щукина. Первые роли Евгения Симонова сыграла в Московском академическом театре им. Маяковского, в который пришла после окончания вуза. Известной актрисой Симонова стала после работ в кинематографе. Ее дебютом стал фильм «Десять зим за одно лето». Затем она получила роль в знаменитой киноленте «В бой идут одни \"старики\"», которая сделала юную артистку популярной. Успешными для Евгении Симоновой стали фильмы «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс». Зрители не только запомнили хрупкую девушку, но и полюбили ее персонажей, которые всегда отличались добродушием и скромностью. В современных картинах «Дети Арбата», «Осиное гнездо», «Многоточие» актриса сыграла уже совершенно в другом амплуа."